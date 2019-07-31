Посольство России оценило освещение британскими СМИ действий полиции на протестах

В посольстве России в Лондоне заявили, что британские СМИ избирательно подходят к освещению деятельности полицейских в разных странах.

«Последний пример — практически полное молчание о жёстком подавлении протестов «жёлтых жилетов» во Франции, где, по отдельным оценкам, было убито более десяти человек и сотни получили ранения, в то время как события в Гонконге уже много дней не сходят со страниц газет», — говорится на сайте дипмиссии.

На упоминание о том, что британская пресса уделяет много внимания действиям правоохранительных органов России при пресечении несанкционированных митингов, и на вопрос, как, по мнению посольства, могли бы себя вести английские полицейские, если бы их привлекли к охране правопорядка на улицах Москвы, в дипмиссии ответили, что не сомневаются «в профессионализме местных полицейских, которые честно и добросовестно выполняют свой долг по защите правопорядка на улицах британских городов».

«Они накопили богатый опыт противодействия незаконным массовым мероприятиям, которые стали здесь неотъемлемой частью так называемого демократического процесса. При этом британские полицейские, которые наделены широкими правами на применение силы, могут похвастаться солидным арсеналом спецсредств для разгона демонстрантов, которые были, например, использованы во время протестов 2014—2016 года», — напомнили в посольстве.

Ранее сообщалось, что по фактам применения насилия к представителю власти во время несанкционированной акции, прошедшей 27 июля в центре Москвы, возбуждено три уголовных дела.