Эксперт оценил роль АСЕАН в современном мире

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Ведущий научный сотрудник Центра изучения Вьетнама и АСЕАН Института Дальнего Востока РАН Григорий Локшин в беседе с ФБА «Экономика сегодня» оценил роль Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) в современном мире.
Эксперт оценил роль АСЕАН в современном мире
  • Reuters

«Существуют разные мнения по поводу роли и значения АСЕАН в современном мире. Так или иначе, участники объединения являются «десяткой» развивающихся государств Юго-Восточной Азии», — заявил он.

По его словам, принцип организации в том, чтобы все проблемы между собой решались мирно, через диалог.

Как отметил эксперт, принцип консенсуса вынуждает других международных игроков считаться с АСЕАН.

Ранее глава российского МИД Сергей Лавров рассказал об усилении практической кооперации России и АСЕАН.

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