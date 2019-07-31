Эксперт оценил роль АСЕАН в современном мире
- Reuters
«Существуют разные мнения по поводу роли и значения АСЕАН в современном мире. Так или иначе, участники объединения являются «десяткой» развивающихся государств Юго-Восточной Азии», — заявил он.
По его словам, принцип организации в том, чтобы все проблемы между собой решались мирно, через диалог.
Как отметил эксперт, принцип консенсуса вынуждает других международных игроков считаться с АСЕАН.
Ранее глава российского МИД Сергей Лавров рассказал об усилении практической кооперации России и АСЕАН.