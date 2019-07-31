В Турции заявили о росте турпотока из России

Турцию с января по июнь посетили более 2,7 млн российских туристов, что на 14% больше, чем в первом полугодии 2018 года.

Об этом, как сообщает Интерфакс, следует из статистики турецкого Министерства культуры и туризма.

Отмечается, что Россия заняла первое место по числу иностранных прибытий в Турцию. В топ-5 также вошли Германия (1,8 млн), Болгария (1,2 млн), Великобритания (1 млн) и Иран (882 тыс.).

Ранее директор ассоциации «Турпомощь» Александр Осауленко прокомментировал Nation News заявление генконсула России Олега Рогозы о том, что количество россиян, умерших во время отдыха в турецкой Анталье в 2019 году, исчисляется десятками.