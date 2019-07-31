Трое немецких туристов погибли на Аляске

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У ледника Вальдес на Аляске обнаружена тела трёх немецких туристов.
Трое немецких туристов погибли на Аляске
  • Reuters

Как пишет Anchorage Daily News, тела туристов в спасательных жилетах обнаружил гид-каякер вблизи ледника.

Предполагается, что туристы находились на надувном каноэ перед смертью. Они могли попасть в воду после того, как лёд упал на каяк.

Причина смерти устанавливается, указаний на насильственную смерть нет.

Ранее правоохранительные органы американского штата Аляска начали расследование по факту гибели актрисы Вероники Никоновой во время перехода реки Текланика.

Трагедия произошла, когда она с мужем возвращалась после посещения заброшенного автобуса, в котором жил герой книги Джона Кракауэра «В диких условиях».

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