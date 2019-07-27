На Аляске начали расследование по факту гибели актрисы Никоновой
«Тело было передано судмедэкспертам штата. Проводится расследование в связи с произошедшим», — заявил представитель полиции Кеннет Марш.
По его словам, экспертиза должна установить причину смерти.
Согласно имеющимся данным, Никонова вместе со своим мужем Петром Маркеловым пыталась пересечь реку Текланика, уровень воды в которой из-за недавних дождей повысился.
Кроме того, на этом участке наблюдалось быстрое течение.
В полиции Аляски отметили, что туристы могли перейти реку, держась за натянутую верёвку, но Никонова, «по всей видимости, оступилась и отпустила верёвку».
Отмечается, что сотрудники полиции и добровольцы прибыли к месту ЧП после звонка мужа погибшей.
Ранее муж Никоновой рассказал, что они отправились на Аляску в свадебное путешествие.
Трагедия произошла, когда пара возвращалась после посещения заброшенного автобуса, в котором жил герой книги Джона Кракауэра «В диких условиях».