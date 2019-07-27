На Аляске начали расследование по факту гибели актрисы Никоновой

Правоохранительные органы американского штата Аляска начали расследование по факту гибели актрисы Вероники Никоновой во время перехода реки Текланика. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на полицию.

«Тело было передано судмедэкспертам штата. Проводится расследование в связи с произошедшим», — заявил представитель полиции Кеннет Марш.

По его словам, экспертиза должна установить причину смерти.

Согласно имеющимся данным, Никонова вместе со своим мужем Петром Маркеловым пыталась пересечь реку Текланика, уровень воды в которой из-за недавних дождей повысился.

Кроме того, на этом участке наблюдалось быстрое течение.

В полиции Аляски отметили, что туристы могли перейти реку, держась за натянутую верёвку, но Никонова, «по всей видимости, оступилась и отпустила верёвку».

Отмечается, что сотрудники полиции и добровольцы прибыли к месту ЧП после звонка мужа погибшей.

Ранее муж Никоновой рассказал, что они отправились на Аляску в свадебное путешествие.

Трагедия произошла, когда пара возвращалась после посещения заброшенного автобуса, в котором жил герой книги Джона Кракауэра «В диких условиях».