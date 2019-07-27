Муж погибшей актрисы Никоновой рассказал детали её гибели

Пётр Маркелов, муж погибшей на Аляске актрисы Вероники Никоновой, рассказал подробности происшествия, которое привело к её гибели.

Об этом сообщают «Вести» со ссылкой на белорусское агентство БелаПАН.

По его словам, на Аляске они были в свадебном путешествии. В данном американском штате пара хотела добраться до заброшенного автобуса, в котором жил герой книги Джона Кракауэра «В диких условиях» и одноимённого фильма.

Возвращаясь назад, они должны были пересечь реку, в которую и упала актриса.

«На обратном пути во время перехода реки Текланика Вероника оступилась и упала в воду. Переходить реку можно, только держась за натянутую верёвку. Вероника не смогла её удержать, так как намокший рюкзак утянул её под воду», — указывает портал.

Отмечается, что Маркелову удалось вытащить супругу из воды, однако она уже не дышала. По его словам, он почти полчаса пытался спасти её, делая искусственное дыхание и другие реанимационные процедуры, но это не помогло.

Ранее стало известно, что Никонова, сыгравшая в фильме «Брестская крепость», погибла на Аляске, когда переходила реку.