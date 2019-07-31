Столтенберг: НАТО готово к распаду ДРСМД

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что альянс готовится к сценарию распада Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) и намерен отреагировать на это.

«Мы должны обеспечить, чтобы после распада договора у нас по-прежнему были надёжные оборона и сдерживание, и мы примем для этого необходимые меры», — приводит РИА Новости слова Столтенберга.

Он добавил, что НАТО «готовится к миру без ДРСМД», и заявил, что Россия нарушает договор.

Ранее советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон, выступая на форуме фонда «Молодая Америка», сказал, что США официально выйдут из ДРСМД в пятницу, 2 августа.