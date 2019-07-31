Швеция не согласна с политикой США по СВПД

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Посол Швеции в России Петер Эриксон заявил, что Стокгольм не согласен с политикой США по выходу из соглашения о Совместном всеобъемлющем плане действий (СВПД) по иранской ядерной сделке.
Швеция не согласна с политикой США по СВПД
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«Мы твёрдо настаиваем на выполнении СВПД по иранской ядерной сделке, и мы не согласны с политикой США по выходу из договора. Мы считаем, что этот договор очень важный и он должен сохраниться», — приводит РИА Новости слова дипломата.

Он отметил, что у «США в принципе не было оснований выходить из него, потому что Иран и другие страны действовали в рамках этого соглашения».

Также посол добавил, что Швеция хотела бы продолжать торговлю с Ираном и поэтому намерена присоединиться к INSTEX — совместному механизму для расчётов с Тегераном.

Ранее сообщалось, что участники совместной комиссии по Совместному всеобъемлющему плану действий, заседание которой прошло в Вене, договорились организовать в ближайшее время встречу на министерском уровне.

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