Швеция не согласна с политикой США по СВПД

Посол Швеции в России Петер Эриксон заявил, что Стокгольм не согласен с политикой США по выходу из соглашения о Совместном всеобъемлющем плане действий (СВПД) по иранской ядерной сделке.

«Мы твёрдо настаиваем на выполнении СВПД по иранской ядерной сделке, и мы не согласны с политикой США по выходу из договора. Мы считаем, что этот договор очень важный и он должен сохраниться», — приводит РИА Новости слова дипломата.

Он отметил, что у «США в принципе не было оснований выходить из него, потому что Иран и другие страны действовали в рамках этого соглашения».

Также посол добавил, что Швеция хотела бы продолжать торговлю с Ираном и поэтому намерена присоединиться к INSTEX — совместному механизму для расчётов с Тегераном.

Ранее сообщалось, что участники совместной комиссии по Совместному всеобъемлющему плану действий, заседание которой прошло в Вене, договорились организовать в ближайшее время встречу на министерском уровне.