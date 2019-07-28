Участники встречи по СВПД проведут министерские переговоры

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Участники совместной комиссии по Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД), заседание которой прошло в Вене, договорились организовать в ближайшее время встречу на министерском уровне.
Участники встречи по СВПД проведут министерские переговоры
  • Reuters

«Было решено, что в ближайшем будущем будет созвано совещание Совместной комиссии на уровне министров»,— приводит РИА Новости сообщение дипслужбы ЕС по итогам переговоров.

На консультациях в Вене участники снова «подтвердили свою неизменную приверженность сохранению СВПД».

Ранее заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков заявил, что возобновление Ираном в полном объёме обязательств по Совместному всеобъемлющему плану действий по ядерной программе без определённых условий в настоящее время нереалистично.

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