Участники встречи по СВПД проведут министерские переговоры
- Reuters
«Было решено, что в ближайшем будущем будет созвано совещание Совместной комиссии на уровне министров»,— приводит РИА Новости сообщение дипслужбы ЕС по итогам переговоров.
На консультациях в Вене участники снова «подтвердили свою неизменную приверженность сохранению СВПД».
Ранее заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков заявил, что возобновление Ираном в полном объёме обязательств по Совместному всеобъемлющему плану действий по ядерной программе без определённых условий в настоящее время нереалистично.