Участники встречи по СВПД проведут министерские переговоры

Участники совместной комиссии по Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД), заседание которой прошло в Вене, договорились организовать в ближайшее время встречу на министерском уровне.

«Было решено, что в ближайшем будущем будет созвано совещание Совместной комиссии на уровне министров»,— приводит РИА Новости сообщение дипслужбы ЕС по итогам переговоров.

На консультациях в Вене участники снова «подтвердили свою неизменную приверженность сохранению СВПД».

Ранее заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков заявил, что возобновление Ираном в полном объёме обязательств по Совместному всеобъемлющему плану действий по ядерной программе без определённых условий в настоящее время нереалистично.