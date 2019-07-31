Спецпредставитель ООН по САР не приедет на переговоры в Нур-Султан

Спецпредставитель Генерального секретаря ООН по Сирии Гейр Педерсен не приедет на очередной раунд переговоров по САР в Нур-Султан по состоянию здоровья.

Об этом говорится в заявлении, опубликованном на сайте МИД Казахстана.

«С сожалением констатируем, что спецпредставитель Генсекретаря ООН по Сирии Гейр Педерсен по состоянию здоровья будет вынужден пропустить предстоящие переговоры», — сообщили во внешнеполитическом ведомстве.

Отмечается, что делегацию ООН возглавит заместитель Педерсена.

Также сообщается, что все ранее приглашённые стороны подтвердили своё участие.

Ранее в МИД Казахстана сообщали, что переговоры по урегулированию ситуации в Сирии пройдут в Нур-Султане 1—2 августа.