Спецпредставитель ООН по САР не приедет на переговоры в Нур-Султан
Об этом говорится в заявлении, опубликованном на сайте МИД Казахстана.
«С сожалением констатируем, что спецпредставитель Генсекретаря ООН по Сирии Гейр Педерсен по состоянию здоровья будет вынужден пропустить предстоящие переговоры», — сообщили во внешнеполитическом ведомстве.
Отмечается, что делегацию ООН возглавит заместитель Педерсена.
Также сообщается, что все ранее приглашённые стороны подтвердили своё участие.
Ранее в МИД Казахстана сообщали, что переговоры по урегулированию ситуации в Сирии пройдут в Нур-Султане 1—2 августа.