Спецпредставитель ООН по САР не приедет на переговоры в Нур-Султан

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Спецпредставитель Генерального секретаря ООН по Сирии Гейр Педерсен не приедет на очередной раунд переговоров по САР в Нур-Султан по состоянию здоровья.

Об этом говорится в заявлении, опубликованном на сайте МИД Казахстана.

«С сожалением констатируем, что спецпредставитель Генсекретаря ООН по Сирии Гейр Педерсен по состоянию здоровья будет вынужден пропустить предстоящие переговоры», — сообщили во внешнеполитическом ведомстве.

Отмечается, что делегацию ООН возглавит заместитель Педерсена.

Также сообщается, что все ранее приглашённые стороны подтвердили своё участие. 

Ранее в МИД Казахстана сообщали, что переговоры по урегулированию ситуации в Сирии пройдут в Нур-Султане 1—2 августа.

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