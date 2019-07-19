В МИД Казахстана назвали дату переговоров по Сирии
- РИА Новости
Об этом говорится на сайте ведомства.
«1—2 августа 2019 года в Нур-Султане пройдёт очередная 13-я Международная встреча высокого уровня по Сирии в астанинском формате. В ней планируется участие делегаций стран-гарантов — Ирана, России и Турции, правительства Сирии и сирийской вооружённой оппозиции», — указывается в заявлении.
Уточняется, что в качестве наблюдателей переговорам будут содействовать высокие представители ООН, Иордании, а также Ливана и Ирака. Они впервые примут участие в астанинском переговорном процессе.
Ранее Ибрагим Калын, пресс-секретарь турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана, сообщил, что очередной саммит с участием президентов России, Турции и Ирана по ситуации в САР может состояться в середине августа.