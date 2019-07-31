Южная Корея созвала совещание Совета национальной безопасности
«Разведки США и Южной Кореи анализируют (детали стрельбы)», — цитирует агентство Рёнхап представителя президентской администрации.
Отмечается, что Президент Республики Корея Му Чжэ Ин получает информацию от военных в режиме реального времени.
Ранее, по данным южнокорейских военных, КНДР запустила две баллистические ракеты со своего восточного побережья.
В Северной Корее о пусках ничего не говорится.
Ранее сообщалось, что в Южной Корее информировали о запуске КНДР неопознанных снарядов.