Южная Корея созвала совещание Совета национальной безопасности

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Южная Корея созвала экстренное совещание Совета национальной безопасности в связи с ракетными испытаниями в Северной Корее.

«Разведки США и Южной Кореи анализируют (детали стрельбы)», — цитирует агентство Рёнхап представителя президентской администрации. 

Отмечается, что Президент Республики Корея Му Чжэ Ин получает информацию от военных в режиме реального времени. 

Ранее, по данным южнокорейских военных, КНДР запустила две баллистические ракеты со своего восточного побережья. 

В Северной Корее о пусках ничего не говорится. 

Ранее сообщалось, что в Южной Корее информировали о запуске КНДР неопознанных снарядов. 

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