Южная Корея созвала совещание Совета национальной безопасности

Южная Корея созвала экстренное совещание Совета национальной безопасности в связи с ракетными испытаниями в Северной Корее.

«Разведки США и Южной Кореи анализируют (детали стрельбы)», — цитирует агентство Рёнхап представителя президентской администрации.

Отмечается, что Президент Республики Корея Му Чжэ Ин получает информацию от военных в режиме реального времени.

Ранее, по данным южнокорейских военных, КНДР запустила две баллистические ракеты со своего восточного побережья.

В Северной Корее о пусках ничего не говорится.

Ранее сообщалось, что в Южной Корее информировали о запуске КНДР неопознанных снарядов.