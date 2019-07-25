СМИ сообщили о запуске КНДР снаряда неопределённой модели

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Северная Корея провела пуск снаряда неопределённой модели недалеко от города Вонсан, сообщает Yonhap со ссылкой на Комитет начальников штабов Южной Кореи.

«Наши военные следят за ситуацией на случай других запусков и сохраняют боевую готовность», — говорится в тексте.

Отмечается, что пуск был произведён вблизи Вонсана, расположенного на юго-востоке КНДР.

В мае сообщалось, что северокорейский лидер Ким Чен Ын лично руководил учениями оборонительных частей Корейской народной армии по нанесению огневого удара.

24 июля он осмотрел новую подводную лодку.

Эксперты полагают, что речь может идти о модификации субмарины, известной на Западе как Sinpo.

Подробнее о разработке — в материале RT.

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