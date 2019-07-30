В «Турпомощи» прокомментировали заявление о десятках умерших в Анталье российских туристов

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Директор ассоциации «Турпомощь» Александр Осауленко прокомментировал заявление генконсула России Олега Рогозы о том, что количество россиян, умерших во время отдыха в турецкой Анталье в 2019 году, исчисляется десятками.
В «Турпомощи» прокомментировали заявление о десятках умерших в Анталье российских туристов
  • ©pixabay.com

«Я считаю правильным, что озвучиваются количественные показатели и причины гибели туристов. Мы понимаем, что жизнь каждого человека не имеет цены, и если брать безусловные величины, то это шокирует», — сказал Осауленко Nation News.

По его словам, к поездке необходимо готовиться, например посещать врача.

Как отметил Осауленко, это во многом вопрос ментальности, того, что именно воспринимается как отдых.

Ранее Рогоза заявил, что нередки несчастные случаи, когда туристы злоупотребляют спиртным, невнимательны на воде, проявляют беспечность при выезде на экскурсии.

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