Генконсул рассказал о десятках умерших в Анталье российских туристов

Количество россиян, умерших во время отдыха в турецкой Анталье в 2019 году, исчисляется десятками, заявил генконсул России Олег Рогоза. Он призвал туристов более адекватно оценивать состояние своего здоровья и следовать рекомендациям врачей.

«Если говорить о печальной статистике, то, к сожалению, в текущем году количество летальных исходов уже исчисляется десятками», — цитирует Рогозу РИА Новости.

По его словам, в первую очередь речь идёт о пожилых людях и лицах с хроническими заболеваниями, которые обостряются в условиях жаркого и влажного климата.

Дипломат также рассказал, что нередки несчастные случаи, когда туристы злоупотребляют спиртным, невнимательны на воде, проявляют беспечность при выезде на экскурсии.

При необходимости следует незамедлительно обращаться за помощью к врачу в отеле, в страховые компании, к представителям туроператора или в генконсульство, отметил он.

Ранее сообщалось, что в результате ДТП в районе турецкой Аланьи погибли двое российских граждан.