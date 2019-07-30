В окрестностях Алеппо восстановили работу главной электростанции

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Восстановлена работа электростанции района Маскана, расположенной в окрестностях сирийского Алеппо. Об этом сообщает ФАН.
В окрестностях Алеппо восстановили работу главной электростанции
  • Reuters

Она начала подачу электроэнергии после продолжительной паузы. Ремонт был необходим, поскольку это главная станция, которая питает все прилегающие насосные станции, в том числе связанные с крупными производствами.

Как отметил директор Генеральной организации по водоснабжению и водоотведению в Алеппо Юсеф Курдие, перекачка питьевой воды из озера Асад в Маскану смогла продолжиться после восстановления электричества.

Ранее СМИ рассказали о возвращении жителей в сирийский город Кусейр.

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