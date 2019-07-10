СМИ рассказали о возвращении жителей в сирийский город Кусейр

Жители города Кусейр на юге сирийской провинции Хомс начали возвращаться в свои дома, сообщает ФАН.

Как заявил губернатор Талал аль-Барази, был разработан план по реабилитации предоставления основных услуг в городе. Среди них — водоснабжение, электроснабжение, здравоохранение.

Глава провинции также отметил, что возвращение жителей продолжается в различных районах Хомса.

Ранее сообщалось, что аль-Барази посетил деревни Айн-Хуссейн-эль-Джануби, Айн-Хуссейн-эш-Шамали и Эйн-эд-Динан, которые приняли возвращающихся граждан Сирии.