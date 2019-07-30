Эксперт прокомментировал идею сенаторов в США о расширении санкций против России

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Главный научный сотрудник Института США и Канады РАН Владимир Васильев в беседе с НСН прокомментировал предложение сенаторов в США предусмотреть в военном бюджете возможность расширения санкций в отношении энергетического, банковского и оборонного сектора России в случае нового «вмешательства» Москвы в американские выборы.
Эксперт прокомментировал идею сенаторов в США о расширении санкций против России
  • Reuters

«Если поправка о санкциях в отношении российского госдолга будет принята в окончательном варианте, то её применение остаётся полностью на усмотрение администрации. То есть это не та норма, которая требует обязательного применения», — сказал Васильев.

По его мнению, даже если это и примут, то применение будет отложено на неопределённый срок после выборов президента США в ноябре 2020 года.

Ранее эксперт Центра исследования проблем безопасности РАН Константин Блохин прокомментировал в беседе с RT предложение сенаторов.

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