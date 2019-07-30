Эксперт прокомментировал идею сенаторов в США о расширении санкций против России
- Reuters
«Если поправка о санкциях в отношении российского госдолга будет принята в окончательном варианте, то её применение остаётся полностью на усмотрение администрации. То есть это не та норма, которая требует обязательного применения», — сказал Васильев.
По его мнению, даже если это и примут, то применение будет отложено на неопределённый срок после выборов президента США в ноябре 2020 года.
Ранее эксперт Центра исследования проблем безопасности РАН Константин Блохин прокомментировал в беседе с RT предложение сенаторов.