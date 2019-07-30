Число погибших при крушении самолёта в Пакистане возросло до 15

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Число погибших в результате крушения самолёта в Пакистане увеличилось до 15. Об этом сообщает AFP со ссылкой на спасательные службы.

«На данный момент мы извлекли 15 тел — 10 гражданских лиц и пяти членов экипажа», — сказал собеседник агентства.

По данным издания News International, самолёт принадлежал армейской авиации Пакистана, он выполнял тренировочный полёт.

Ранее сообщалось о 10 погибших. По некоторым данным, самолёт упал в районе жилого квартала в городе Равалпинди. 

После катастрофы произошёл пожар, который охватил несколько зданий.

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