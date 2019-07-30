Число погибших при крушении самолёта в Пакистане возросло до 15

Число погибших в результате крушения самолёта в Пакистане увеличилось до 15. Об этом сообщает AFP со ссылкой на спасательные службы.

#UPDATE Fifteen people are killed when a small army plane crashes into a residential area in the Pakistani city of Rawalpindi near the capital Islamabad, a rescue official says https://t.co/CQr6nVANrbpic.twitter.com/xdOApcoMUW — AFP news agency (@AFP) July 30, 2019 «На данный момент мы извлекли 15 тел — 10 гражданских лиц и пяти членов экипажа», — сказал собеседник агентства. По данным издания News International, самолёт принадлежал армейской авиации Пакистана, он выполнял тренировочный полёт. Ранее сообщалось о 10 погибших. По некоторым данным, самолёт упал в районе жилого квартала в городе Равалпинди. После катастрофы произошёл пожар, который охватил несколько зданий.