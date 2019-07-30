В Пакистане десять человек погибли в результате крушения самолёта

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Не менее 10 человек погибли в Пакистане в результате крушения небольшого самолёта. Об этом сообщает News International со ссылкой на спасательные службы.

По данным издания, воздушное судно упало в районе жилого квартала в городе Равалпинди на севере страны.

Отмечается, что  после крушения самолёт загорелся и огонь перешёл на несколько близлежащих зданий. 

В настоящее время на месте ЧП работают спасательные службы, устанавливаются обстоятельства произошедшего.

Ранее на острове Адденброк в Канаде разбился гидросамолёт. В результате происшествия четыре человека погибли, ещё пятеро пострадали.

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