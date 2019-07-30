В Пакистане десять человек погибли в результате крушения самолёта
По данным издания, воздушное судно упало в районе жилого квартала в городе Равалпинди на севере страны.
Отмечается, что после крушения самолёт загорелся и огонь перешёл на несколько близлежащих зданий.
В настоящее время на месте ЧП работают спасательные службы, устанавливаются обстоятельства произошедшего.
Ранее на острове Адденброк в Канаде разбился гидросамолёт. В результате происшествия четыре человека погибли, ещё пятеро пострадали.