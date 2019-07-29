Трамп: иранцы никогда не проигрывали в переговорах

Президент США Дональд Трамп заявил, что иранцы «никогда не выигрывали войну», но при этом Иран «никогда не проигрывал переговоры».

Об этом американский президент написал в Twitter.

Just remember, the Iranians never won a war, but never lost a negotiation! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) July 29, 2019

«Просто помните, что иранцы никогда не выигрывали войну, но никогда не проигрывали в переговорах!» — сказал Трамп.

Ранее Трамп заявил, что вести переговоры с Ираном ему хочется всё меньше.

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