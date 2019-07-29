МИД России назвал деструктивной позицию США по Ближнему Востоку

МИД России назвал позицию США по палестино-израильскому конфликту деструктивной, противоречащей подходам большинства членов международного сообщества.

Об этом сообщается на сайте МИД России.

«Деструктивная позиция американцев, противоречащая подходам подавляющего большинства членов международного сообщества, ещё раз демонстрирует линию, направленную на слом международно признанной правовой базы ближневосточного урегулирования», — говорится в заявлении.

По мнению ведомства, урегулирование палестино-израильского конфликта оказалось в заложниках односторонних подходов США.

Так, 25 июля представители американской делегации в ООН заблокировали принятие Совбезом заявления для прессы с осуждением незаконных с точки зрения международного права действий израильской стороны по сносу палестинских домов в Восточном Иерусалиме.

Также в МИД отметили, что «практикуемые американцами односторонние действия при игнорировании международного права результата не принесут».

Ранее в МИД России оценили заявления США о санкциях из-за Венесуэлы.