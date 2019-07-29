МИД России назвал деструктивной позицию США по Ближнему Востоку
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Об этом сообщается на сайте МИД России.
«Деструктивная позиция американцев, противоречащая подходам подавляющего большинства членов международного сообщества, ещё раз демонстрирует линию, направленную на слом международно признанной правовой базы ближневосточного урегулирования», — говорится в заявлении.
По мнению ведомства, урегулирование палестино-израильского конфликта оказалось в заложниках односторонних подходов США.
Так, 25 июля представители американской делегации в ООН заблокировали принятие Совбезом заявления для прессы с осуждением незаконных с точки зрения международного права действий израильской стороны по сносу палестинских домов в Восточном Иерусалиме.
Также в МИД отметили, что «практикуемые американцами односторонние действия при игнорировании международного права результата не принесут».
Ранее в МИД России оценили заявления США о санкциях из-за Венесуэлы.