В Афганистане убиты двое военнослужащих США
- Reuters
«Имена убитых в бою военнослужащих не называются в течение 24 часов, пока не уведомлены их родственники», — отметили в миссии Resolute Support.
Подробности гибели военных не приводятся.
Ранее спецпосланник США по Афганистану Залмай Халилзад заявил, что Межафганские переговоры начнутся после того, как США заключат соглашение с радикальным движением «Талибан»*.
* «Талибан» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.