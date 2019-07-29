В Афганистане убиты двое военнослужащих США

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Двое военнослужащих США убиты в Афганистане. Об этом сообщили в НАТО.
В Афганистане убиты двое военнослужащих США
  • Reuters

«Имена убитых в бою военнослужащих не называются в течение 24 часов, пока не уведомлены их родственники», — отметили в миссии Resolute Support.

Подробности гибели военных не приводятся.

Ранее спецпосланник США по Афганистану Залмай Халилзад заявил, что Межафганские переговоры начнутся после того, как США заключат соглашение с радикальным движением «Талибан»*.

* «Талибан» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.

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