ФРГ выдала Бельгии подозреваемого в причастности к терактам в Париже

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Германия экстрадировала в Бельгию боснийца, которого подозревают в причастности к терактам в Париже в 2015 году.
ФРГ выдала Бельгии подозреваемого в причастности к терактам в Париже
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Об этом сообщает новостной портал TAG 24.

Гражданина Боснии и Герцеговины обвиняют в поддержке террористической организации ИГ*. О роли подозреваемого в ходе совершения терактов не сообщается. 

Ранее бельгийский суд приговорил организатора терактов в Париже Абдеслама к 20 годам заключения.

В Париже и его пригороде Сен-Дени в ночь на 14 ноября 2015 года в результате серии терактов и захвата заложников погибли 130 человек, более 350 получили ранения.

* «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.

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