Бельгийский суд приговорил парижского террориста Абдеслама к 20 годам заключения
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#BREAKING Paris suspect Abdeslam sentenced to 20 years in prison: Belgian court— AFP news agency (@AFP) April 23, 2018
Ранее Абдеслам был признан виновным в вооружённом сопротивлении полиции и покушении на полицейских при попытке его задержания в Бельгии в 2016 году.
В Париже и его пригороде Сен-Дени в ночь на 14 ноября 2015 года в результате серии терактов и захвата заложников погибли 130 человек, более 350 получили ранения.