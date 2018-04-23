Бельгийский суд приговорил парижского террориста Абдеслама к 20 годам заключения

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Суд Бельгии приговорил последнего оставшегося в живых организатора теракта в Париже 2015 года Салеха Абдеслама к 20 годам тюрьмы. Об этом сообщает AFP.
Бельгийский суд приговорил парижского террориста Абдеслама к 20 годам заключения
  • globallookpress.com
  • © Thierry Roge

Ранее Абдеслам был признан виновным в вооружённом сопротивлении полиции и покушении на полицейских при попытке его задержания в Бельгии в 2016 году.

В Париже и его пригороде Сен-Дени в ночь на 14 ноября 2015 года в результате серии терактов и захвата заложников погибли 130 человек, более 350 получили ранения.

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