В Иране заявили о планах провести учения с Россией в Персидском заливе
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Об этом рассказал агентству IRNA командующий ВМС Ирана контр-адмирал Хосейн Ханзади.
«Мы договорились (с российской стороной) о проведении совместных военно-морских учений с участием ВМС двух стран в Индийском океане и надеемся, что учения состоятся до конца текущего года», — заявил он.
Ханзади отметил, что учения «пройдут в ближайшее время». Также не исключаются учения в регионе Ормузского пролива.
В конце марта российский лидер Владимир Путин заявил, что Россия готова продолжать наращивать партнёрские связи с государствами Ближнего Востока и Северной Африки.