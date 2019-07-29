В Иране заявили о планах провести учения с Россией в Персидском заливе

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В Иране заявили, что намерены провести совместные с Россией учения Военно-морских сил в Индийском океане и в регионе Персидского залива.
В Иране заявили о планах провести учения с Россией в Персидском заливе
  • ©Rouzbeh Fouladi/ZUMAPRESS.com
  • globallookpress.com

Об этом рассказал агентству IRNA командующий ВМС Ирана контр-адмирал Хосейн Ханзади.

«Мы договорились (с российской стороной) о проведении совместных военно-морских учений с участием ВМС двух стран в Индийском океане и надеемся, что учения состоятся до конца текущего года», — заявил он.

Ханзади отметил, что учения «пройдут в ближайшее время». Также не исключаются учения в регионе Ормузского пролива.

В конце марта российский лидер Владимир Путин заявил, что Россия готова продолжать наращивать партнёрские связи с государствами Ближнего Востока и Северной Африки.

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