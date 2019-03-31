Путин подтвердил готовность России сотрудничать со странами арабского мира

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Россия готова продолжать наращивать партнёрские связи с государствами Ближнего Востока и Северной Африки, заявил российский лидер Владимир Путин в приветствии участникам саммита Лиги арабских государств (ЛАГ).
Путин подтвердил готовность России сотрудничать со странами арабского мира
  • © РИА Новости

В телеграмме, опубликованной на сайте Кремля, президент отметил, что напряжённая ситуация во многих странах региона повышает востребованность организации как механизма многостороннего диалога и взаимодействия.

По словам Путина, кризисные ситуации должны регулироваться политико-дипломатическими методами на основе принципов международного права и при неукоснительном уважении суверенитета. Он подчеркнул, что это относится и к Сирии, где «во многом благодаря российским усилиям удалось нанести сокрушительный удар по силам террора».

Путин напомнил о ранее выдвинутых Москвой инициативах, которые нацелены на формирование широкой антитеррористической коалиции под эгидой ООН.

«Россия готова и далее наращивать партнёрские связи с государствами Ближнего Востока и Северной Африки на всех направлениях», — говорится в послании.

Глава государства выразил уверенность, что очередная министерская сессия Российско-арабского форума сотрудничества послужит укреплению взаимодействия.

Саммит ЛАГ пройдёт в Тунисе 31 марта. Основными темами станут палестинская проблема, сирийский кризис, ситуации в Ливии и Йемене, а также поддержка мира и развития в Судане и внешняя политика Ирана.

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