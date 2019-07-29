Экологи подали иск из-за загрязнения свинцом после пожара в Нотр-Даме

Французская экологическая ассоциация Robin des bois подала судебный иск в связи с загрязнением свинцом территории вокруг собора Парижской Богоматери. Об этом сообщает Le Monde.

Как отмечается, в иске организация указывает на «ошибочное бездействие» властей, которое подвергло опасности здоровье других лиц, а также на неоказание помощи оказавшимся в зоне риска.

«За три месяца мы собрали достаточно доказательств бездействия властей для подачи иска», — сказал председатель Robin des bois Джаки Бонмэн.

По данным газеты, эта данная ассоциация первой опубликовала информацию об опасных последствиях ЧП.

Сильный пожар произошёл в Нотр-Даме 15 апреля. Обрушились шпиль здания и крыша.

Прокуратура Парижа в числе возможных причин назвала непотушенную сигарету и неисправность электричества.