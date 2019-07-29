Экологи подали иск из-за загрязнения свинцом после пожара в Нотр-Даме
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Как отмечается, в иске организация указывает на «ошибочное бездействие» властей, которое подвергло опасности здоровье других лиц, а также на неоказание помощи оказавшимся в зоне риска.
«За три месяца мы собрали достаточно доказательств бездействия властей для подачи иска», — сказал председатель Robin des bois Джаки Бонмэн.
По данным газеты, эта данная ассоциация первой опубликовала информацию об опасных последствиях ЧП.
Сильный пожар произошёл в Нотр-Даме 15 апреля. Обрушились шпиль здания и крыша.
Прокуратура Парижа в числе возможных причин назвала непотушенную сигарету и неисправность электричества.