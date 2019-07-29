Помпео выступил за расширение диалога с Россией по нераспространению

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Соединённые Штаты рассчитывают на расширение сотрудничества с Россией по нераспространению ядерного оружия, заявил госсекретарь США Майк Помпео в Экономическом клубе в Вашингтоне.
Помпео выступил за расширение диалога с Россией по нераспространению
  • Reuters

«У нас с ними (с Россией. — RT) стратегический диалог. Мы надеемся, что это вырастет во что-то, что охватит широкий круг вопросов нераспространения, не только вопросы ядерного распространения», — сказал он.

По словам Помпео, США надеются на присоединение Китая к этому обсуждению.

«Мы считаем, что сегодня Китай должен быть частью таких договорённостей», — отметил госсекретарь.

17 июля Государственный департамент США сообщил, что российская и американская стороны обсудили возможность заключения трёхстороннего соглашения с участием Китая по сокращению ядерного вооружения.

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