Помпео выступил за расширение диалога с Россией по нераспространению

Соединённые Штаты рассчитывают на расширение сотрудничества с Россией по нераспространению ядерного оружия, заявил госсекретарь США Майк Помпео в Экономическом клубе в Вашингтоне.

«У нас с ними (с Россией. — RT) стратегический диалог. Мы надеемся, что это вырастет во что-то, что охватит широкий круг вопросов нераспространения, не только вопросы ядерного распространения», — сказал он.

По словам Помпео, США надеются на присоединение Китая к этому обсуждению.

«Мы считаем, что сегодня Китай должен быть частью таких договорённостей», — отметил госсекретарь.

17 июля Государственный департамент США сообщил, что российская и американская стороны обсудили возможность заключения трёхстороннего соглашения с участием Китая по сокращению ядерного вооружения.