В США при стрельбе на съёмках клипа погиб один человек

В американском городе Филадельфия в результате стрельбы на съёмках видеоклипа погиб один человек, ещё пятеро пострадали.

©Hans Gutknecht/ZUMAPRESS.com

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Об этом информирует Associated Press со ссылкой на полицию. Отмечается, что состояние троих пострадавших оценивается как критическое. Двое других пострадавших находятся в стабильном состоянии. Ранее сообщалось, что жертвами стрельбы на фестивале еды в городе Гилрой стали три человека, также скончался подозреваемый в совершении преступления. Травмы различной степени тяжести получили 15 человек.