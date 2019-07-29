В США при стрельбе на съёмках клипа погиб один человек
- ©Hans Gutknecht/ZUMAPRESS.com
- globallookpress.com
Об этом информирует Associated Press со ссылкой на полицию.
Отмечается, что состояние троих пострадавших оценивается как критическое.
Двое других пострадавших находятся в стабильном состоянии.
Ранее сообщалось, что жертвами стрельбы на фестивале еды в городе Гилрой стали три человека, также скончался подозреваемый в совершении преступления.
Травмы различной степени тяжести получили 15 человек.