В США при стрельбе на съёмках клипа погиб один человек

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В американском городе Филадельфия в результате стрельбы на съёмках видеоклипа погиб один человек, ещё пятеро пострадали.
В США при стрельбе на съёмках клипа погиб один человек
  • ©Hans Gutknecht/ZUMAPRESS.com
  • globallookpress.com

Об этом информирует Associated Press со ссылкой на полицию.

Отмечается, что состояние троих пострадавших оценивается как критическое.

Двое других пострадавших находятся в стабильном состоянии.

Ранее сообщалось, что жертвами стрельбы на фестивале еды в городе Гилрой стали три человека, также скончался подозреваемый в совершении преступления.

Травмы различной степени тяжести получили 15 человек. 

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