Одним из погибших на фестивале в Калифорнии стал шестилетний мальчик

В результате стрельбы на фестивале еды в американском штате Калифорния погибли три человека, в том числе шестилетний ребёнок.

Об этом информирует CNN.

Отмечается, что в настоящее время сотрудники правоохранительных органов региона устанавливают все обстоятельства инцидента.

По некоторым данным, стрелков могло быть двое, эта информация уточняется.

Ранее сообщалось, что жертвами стрельбы на фестивале еды в городе Гилрой стали три человека, также скончался подозреваемый в совершении преступления.

Травмы различной степени тяжести получили 15 человек.