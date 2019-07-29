Одним из погибших на фестивале в Калифорнии стал шестилетний мальчик
- globallookpress.com
Об этом информирует CNN.
Отмечается, что в настоящее время сотрудники правоохранительных органов региона устанавливают все обстоятельства инцидента.
По некоторым данным, стрелков могло быть двое, эта информация уточняется.
Ранее сообщалось, что жертвами стрельбы на фестивале еды в городе Гилрой стали три человека, также скончался подозреваемый в совершении преступления.
Травмы различной степени тяжести получили 15 человек.