Генштаб заявил о разграблении США нефтяных объектов в Сирии
- РИА Новости
«Помимо подготовки боевиков, американские структуры в Сирии заняты разграблением принадлежащих законному сирийскому правительству нефтяных объектов и месторождений в Заевфратье», — сказал он.
По его словам, в последнее время на данных объектах отмечается активное наращивание числа сотрудников американских частных военных компаний.
По оценкам Генштаба, численность наёмников ЧВК в Сирии превышает 3,5 тыс. человек.
Ранее глава российского МИД Сергей Лавров заявил, что в САР процветает контрабанда оружия и нефти.