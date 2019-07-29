Генштаб заявил о разграблении США нефтяных объектов в Сирии

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Американцы в Сирии занимаются разграблением нефтяных объектов и месторождений, сообщил начальник Главного оперативного управления Генштаба ВС России генерал-полковник Сергей Рудской.
Генштаб заявил о разграблении США нефтяных объектов в Сирии
  • РИА Новости

«Помимо подготовки боевиков, американские структуры в Сирии заняты разграблением принадлежащих законному сирийскому правительству нефтяных объектов и месторождений в Заевфратье», — сказал он.

По его словам, в последнее время на данных объектах отмечается активное наращивание числа сотрудников американских частных военных компаний.

По оценкам Генштаба, численность наёмников ЧВК в Сирии превышает 3,5 тыс. человек.

Ранее глава российского МИД Сергей Лавров заявил, что в САР процветает контрабанда оружия и нефти.

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