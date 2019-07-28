ФБР назначило вознаграждение за информацию о «розовой бандитке»

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Федеральное бюро расследований США назначило вознаграждение в $10 тыс. за информацию о молодой женщине, подозреваемой в совершении серии ограблений банков на восточном побережье страны.
ФБР назначило вознаграждение за информацию о «розовой бандитке»
  • © Jonathan Ernst
  • Reuters

Как отмечает Fox News, своё прозвище предполагаемая преступница получила в связи с тем, что в некоторых случаях была замечена на месте ЧП с розовой сумкой.

По словам сотрудников правоохранительных органов, женщина подходила к работнику банка с запиской, содержащей требование выдать деньги.

Общая сумма, которую ей удалось получить таким образом, не уточняется.

В марте сообщалось, что мужчина в костюме единорога совершил нападение на магазин в американском городе Балтимор, штат Мэриленд.

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