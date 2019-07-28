ФБР назначило вознаграждение за информацию о «розовой бандитке»
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- Reuters
Как отмечает Fox News, своё прозвище предполагаемая преступница получила в связи с тем, что в некоторых случаях была замечена на месте ЧП с розовой сумкой.
По словам сотрудников правоохранительных органов, женщина подходила к работнику банка с запиской, содержащей требование выдать деньги.
Общая сумма, которую ей удалось получить таким образом, не уточняется.
В марте сообщалось, что мужчина в костюме единорога совершил нападение на магазин в американском городе Балтимор, штат Мэриленд.