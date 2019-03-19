В США мужчина совершил ограбление магазина в костюме единорога

Мужчина в костюме единорога совершил нападение на магазин в американском городе Балтимор, штат Мэриленд.

Об этом сообщает The Baltimore Sun.

Отмечается, что, проникнув ранним утром в магазин, который к тому времени был ещё закрыт, он достал деньги из кассы, а также взял сигареты с одной из полок.

2 arrested in armed Baltimore Co. robbery featuring unicorn disguise https://t.co/P7NRWEDiF1pic.twitter.com/JE1EW5FwDC — Washington Informer (@DC_Informer) 19 марта 2019 г.

Впоследствии мужчина и его сообщник скрылись с места преступления на автомобиле и попали в ДТП, в связи с чем были госпитализированы.

Один из них, как уточняется, был выписан из больницы, другой всё ещё находится в медицинском учреждении, его состояние оценивается как тяжёлое.

По факту ЧП ведутся следственные действия.

Ранее сообщалось, что в США воры вернули украденный телевизор, потому что он не помещался в угнанный автомобиль.

Подробнее о ситуации — в материале RT.