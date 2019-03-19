В США мужчина совершил ограбление магазина в костюме единорога

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Мужчина в костюме единорога совершил нападение на магазин в американском городе Балтимор, штат Мэриленд.
В США мужчина совершил ограбление магазина в костюме единорога
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  • © Flying Colours Ltd

Об этом сообщает The Baltimore Sun.

Отмечается, что, проникнув ранним утром в магазин, который к тому времени был ещё закрыт, он достал деньги из кассы, а также взял сигареты с одной из полок.

Впоследствии мужчина и его сообщник скрылись с места преступления на автомобиле и попали в ДТП, в связи с чем были госпитализированы.

Один из них, как уточняется, был выписан из больницы, другой всё ещё находится в медицинском учреждении, его состояние оценивается как тяжёлое.

По факту ЧП ведутся следственные действия.

Ранее сообщалось, что в США воры вернули украденный телевизор, потому что он не помещался в угнанный автомобиль.

Подробнее о ситуации — в материале RT.

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