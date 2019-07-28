Пропавший в кузбасском лесу трёхлетний ребёнок найден живым
- ©pixabay.com
«В Яшкинском районе в результате поисковой операции найден пропавший в лесу трёхлетний ребёнок», — приводит РИА Новости сообщение пресс-службы ГУ МВД по Кемеровской области.
Ребёнок пропал в лесу Яшкинского района, когда вместе с отцом и ещё двумя старшими детьми они собирали грибы.
Ранее сообщалось, что Государственная дума приняла в третьем чтении закон, позволяющий использовать при поиске пропавших детей данные геолокации их телефонов.