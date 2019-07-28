СМИ: В Ливии подбили два украинских самолёта Ил-76

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В Ливии в результате ракетного обстрела были уничтожены два военно-транспортных самолёта Ил-76, предположительно, зафрахтованные частной украинской компанией. Об этом информирует украинское издание «Зеркало недели».
СМИ: В Ливии подбили два украинских самолёта Ил-76
  • © Александр Кондратюк
  • РИА Новости

По данным СМИ, самолёты, по условиям контракта, перевозили оружие из ОАЭ для одной из сторон конфликта в Ливии.

Также утверждается, что в состав экипажа могли входить украинцы.

Издание уточняет, что командир одного из Ил-76 погиб.

Ранее в правительстве национального согласия Ливии сообщили об ударе по авиабазе, подконтрольной Ливийской национальной армии, в ходе которой военные «подбили военно-транспортный самолёт Ил-76».

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