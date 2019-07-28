СМИ: В Ливии подбили два украинских самолёта Ил-76
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- РИА Новости
По данным СМИ, самолёты, по условиям контракта, перевозили оружие из ОАЭ для одной из сторон конфликта в Ливии.
Также утверждается, что в состав экипажа могли входить украинцы.
Издание уточняет, что командир одного из Ил-76 погиб.
Ранее в правительстве национального согласия Ливии сообщили об ударе по авиабазе, подконтрольной Ливийской национальной армии, в ходе которой военные «подбили военно-транспортный самолёт Ил-76».