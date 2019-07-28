Постпред России: участники иранской ядерной сделки привержены её выполнению

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Участники Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе привержены его выполнению, хотя санкции США подрывают эту сделку. Об этом заявил постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.
Постпред России: участники иранской ядерной сделки привержены её выполнению
  • © Сергей Мамонтов
  • РИА Новости

Он отметил, что состоявшееся 28 июля заседание Совместной комиссии по СВПД позволило «всесторонне обсудить положение дел с выполнением этой договорённости с акцентом на её ядерную и экономическую составляющие».

«Очевидно, что санкции США подрывают ядерную сделку. Однако все участники твёрдо ей привержены», — написал Ульянов в Twitter.

Ранее Министерство иностранных дел России призвало Иран воздерживаться от эскалационных шагов вокруг СВПД по иранской ядерной программе, в том числе по объёму наработки тяжёлой воды.

Востоковед Гумер Исаев в беседе с НСН объяснил решение Тегерана приостановить выполнение ряда обязательств по ядерной программе попыткой реакции в условиях прессинга США.

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