Постпред России: участники иранской ядерной сделки привержены её выполнению
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- РИА Новости
Он отметил, что состоявшееся 28 июля заседание Совместной комиссии по СВПД позволило «всесторонне обсудить положение дел с выполнением этой договорённости с акцентом на её ядерную и экономическую составляющие».
«Очевидно, что санкции США подрывают ядерную сделку. Однако все участники твёрдо ей привержены», — написал Ульянов в Twitter.
Ранее Министерство иностранных дел России призвало Иран воздерживаться от эскалационных шагов вокруг СВПД по иранской ядерной программе, в том числе по объёму наработки тяжёлой воды.
Востоковед Гумер Исаев в беседе с НСН объяснил решение Тегерана приостановить выполнение ряда обязательств по ядерной программе попыткой реакции в условиях прессинга США.