МИД России призвал Иран воздерживаться от эскалации вокруг СВПД

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Министерство иностранных дел России продолжает призывать Иран воздерживаться от эскалационных шагов вокруг Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе, в том числе по объёму наработки тяжёлой воды.
МИД России призвал Иран воздерживаться от эскалации вокруг СВПД
  • РИА Новости

Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на заместителя министра иностранных дел России Сергея Рябкова.

По его словам, иранская сторона не отказывалась от намерения не считаться с установленным ядерной сделкой объёмом предельного количества тяжёлой воды, который может быть наработан.

«Эта позиция, как я понимаю, остаётся в силе, хотя мы продолжаем призывать иранцев воздерживаться от эскалационных шагов», — заявил он в преддверии заседания совместной комиссии по СВПД в Вене.

Ранее Рябков сообщил, что главными темами встречи совместной комиссии по Ирану в Вене будут механизм INSTEX и ситуация вокруг реактора в Араке.

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