МИД России призвал Иран воздерживаться от эскалации вокруг СВПД
- РИА Новости
Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на заместителя министра иностранных дел России Сергея Рябкова.
По его словам, иранская сторона не отказывалась от намерения не считаться с установленным ядерной сделкой объёмом предельного количества тяжёлой воды, который может быть наработан.
«Эта позиция, как я понимаю, остаётся в силе, хотя мы продолжаем призывать иранцев воздерживаться от эскалационных шагов», — заявил он в преддверии заседания совместной комиссии по СВПД в Вене.
Ранее Рябков сообщил, что главными темами встречи совместной комиссии по Ирану в Вене будут механизм INSTEX и ситуация вокруг реактора в Араке.