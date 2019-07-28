МИД России призвал Иран воздерживаться от эскалации вокруг СВПД

Министерство иностранных дел России продолжает призывать Иран воздерживаться от эскалационных шагов вокруг Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе, в том числе по объёму наработки тяжёлой воды.

Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на заместителя министра иностранных дел России Сергея Рябкова.

По его словам, иранская сторона не отказывалась от намерения не считаться с установленным ядерной сделкой объёмом предельного количества тяжёлой воды, который может быть наработан.

«Эта позиция, как я понимаю, остаётся в силе, хотя мы продолжаем призывать иранцев воздерживаться от эскалационных шагов», — заявил он в преддверии заседания совместной комиссии по СВПД в Вене.

Ранее Рябков сообщил, что главными темами встречи совместной комиссии по Ирану в Вене будут механизм INSTEX и ситуация вокруг реактора в Араке.