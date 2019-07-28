Во Франции в результате пожара сгорели более 400 автомобилей
Более 400 автомобилей сгорели в результате пожара, произошедшего на автомобильном складе в городе Осер на востоке Франции. Об этом сообщает france-info.
- Reuters
Отмечается, что пожар произошёл вечером 27 июля.
В тушении огня были задействованы около 80 пожарных.
По предварительной информации, в результате инцидента никто не пострадал.
Ранее во Франции произошёл пожар на винодельне.
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