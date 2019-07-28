Во Франции в результате пожара сгорели более 400 автомобилей

Более 400 автомобилей сгорели в результате пожара, произошедшего на автомобильном складе в городе Осер на востоке Франции. Об этом сообщает france-info.

Reuters

Отмечается, что пожар произошёл вечером 27 июля. В тушении огня были задействованы около 80 пожарных. По предварительной информации, в результате инцидента никто не пострадал. Ранее во Франции произошёл пожар на винодельне.