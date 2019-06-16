Пожар на винодельне во Франции уничтожил около 250 тысяч литров коньяка
- globallookpress.com
- © Andrey Kotliarchuk/Russian Look
По данным портала, причиной возгорания, которое произошло 15 июня, стала неисправность панелей солнечных батарей на крыше винодельни.
Пожар быстро распространился на всё здание, после чего перекинулся на близлежащие склады и погреба. В тушении огня были задействованы более 70 пожарных.
Как уточняется, в результате пожара уничтожено порядка 250 тыс. литров коньяка.
В конце апреля во французском городе Версаль, недалеко от знаменитого дворцово-паркового комплекса, произошёл сильный пожар.