Во французском городе Версаль произошёл пожар

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Во французском городе Версаль недалеко от знаменитого дворцово-паркового комплекса произошёл сильный пожар.
Во французском городе Версаль произошёл пожар
  • Reuters

Об этом сообщает Sputnik France.

Представители местных экстренных служб обратились к жителям региона с просьбой избегать места ЧП, где в настоящее время работают пожарные.

Отмечается, что в результате инцидента никто не пострадал.

По данным Flash Info, на одной из улиц населённого пункта загорелся гараж.

Ранее сообщалось, что сумма пожертвований, собранных на воссоздание собора Парижской Богоматери, пострадавшего в результате пожара, составила €1 млрд.

Крупнейшими инвесторами в проведение восстановительных работ стали французские компании. 

Подробнее о ситуации — в материале RT.

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