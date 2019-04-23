Во французском городе Версаль произошёл пожар
- Reuters
Об этом сообщает Sputnik France.
[INTERVENTION] ⚠️Attention Intervention incendie 🔥 en cours rue Albert Joly à @Versailles. Feu de concession automobile. De nombreux moyens @pompiers78 🚒convergent. Laissez passer les secours et évitez le secteur. pic.twitter.com/mExHHmUlSK— pompiers78 (@pompiers78) 23 апреля 2019 г.
Представители местных экстренных служб обратились к жителям региона с просьбой избегать места ЧП, где в настоящее время работают пожарные.
Breaking: Massive fire in Versailles, France. pic.twitter.com/9X0gAAnFz9— PM Breaking News (@PMBreakingNews) 23 апреля 2019 г.
Отмечается, что в результате инцидента никто не пострадал.
По данным Flash Info, на одной из улиц населённого пункта загорелся гараж.
SUIVI : Yvelines: un important incendie détruit un garage automobile à Versailles, aucun blessé.— FLASH INFO Île-de-France (@flash_info_IDF) 23 апреля 2019 г.
https://t.co/iz68T6oaXzpic.twitter.com/glq8JfMiyu
Ранее сообщалось, что сумма пожертвований, собранных на воссоздание собора Парижской Богоматери, пострадавшего в результате пожара, составила €1 млрд.
Крупнейшими инвесторами в проведение восстановительных работ стали французские компании.
Подробнее о ситуации — в материале RT.