Два самолёта США провели разведку у Крыма

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Два самолёта ВМС Соединённых Штатов 27 июля провели разведку у берегов Крыма. Об этом свидетельствуют данные PlaneRadar.

Патрульный противолодочный самолёт ВМС США P-8A Poseidon поднялся в небо в 11:05 мск с базы Сигонелла и в 12:35 был замечен в акватории Чёрного моря.

Также в 12:10 самолёт радиоэлектронной разведки Lockheed ЕР-3Е Orion вылетел с полигона Суда-Бей, расположенного в Греции, и в 14:40 начал выполнять разведывательный полёт вдоль черноморского побережья России. 

В начале июля Минобороны России опубликовало кадры перехвата российским истребителем Су-27 самолёта-разведчика США Р-8А Poseidon, который приблизился к российской границе над акваторией Чёрного моря

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