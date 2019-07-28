Два самолёта США провели разведку у Крыма

Два самолёта ВМС Соединённых Штатов 27 июля провели разведку у берегов Крыма. Об этом свидетельствуют данные PlaneRadar.

Патрульный противолодочный самолёт ВМС США P-8A Poseidon поднялся в небо в 11:05 мск с базы Сигонелла и в 12:35 был замечен в акватории Чёрного моря.

Также в 12:10 самолёт радиоэлектронной разведки Lockheed ЕР-3Е Orion вылетел с полигона Суда-Бей, расположенного в Греции, и в 14:40 начал выполнять разведывательный полёт вдоль черноморского побережья России.

15:50 мск.

Приближался к береговой линии на расстояние 32 км. pic.twitter.com/wkLH6fUemb — PlaneRadar (@ua4wiy_) 27 июля 2019 г.

В начале июля Минобороны России опубликовало кадры перехвата российским истребителем Су-27 самолёта-разведчика США Р-8А Poseidon, который приблизился к российской границе над акваторией Чёрного моря.