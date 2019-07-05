Опубликовано видео перехвата Су-27 самолёта-разведчика США

Министерство обороны России опубликовало кадры перехвата российским истребителем Су-27 самолёта-разведчика США Р-8А Poseidon, который приблизился к российской границе над акваторией Чёрного моря.

Ранее в Минобороны рассказали, что в течение недели 31 летательный аппарат вёл разведку возле российских границ. Истребители из состава дежурных сил противовоздушной обороны 11 раз за неделю поднялись в воздух, чтобы не допустить нарушения границы.