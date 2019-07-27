В Южной Корее при обрушении конструкции в клубе погибли два человека
Об этом информирует «Рёнхап» со ссылкой на представителей местных властей.
По данным агентства, инцидент произошёл примерно в 02:30 по местному времени.
Отмечается, что конструкция, располагавшаяся на высоте, не выдержала веса находившихся на ней людей и рухнула.
В результате происшествия пострадали в том числе иностранные спортсмены, прибывшие в Кванджу для участия в чемпионате мира по водным видам спорта.
В конце мая сообщалось, что по меньшей мере два человека погибли и четверо пострадали в результате взрыва топливного бака с водородом в Южной Корее.