Число погибших от землетрясений на Филиппинах возросло до восьми

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Число погибших от землетрясений на Филиппинах возросло до восьми. Об этом информирует AFP со ссылкой на местные власти.

Как сообщает агентство, землетрясения магнитудой 5,4 и 5,9 произошли в течение нескольких часов друг от друга.

Ранее сообщалось о пяти погибших и 12 пострадавших.

Позднее у берегов Филиппин произошло ещё одно землетрясение магнитудой 5,7.

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