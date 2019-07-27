Число погибших от землетрясений на Филиппинах возросло до восьми

Число погибших от землетрясений на Филиппинах возросло до восьми. Об этом информирует AFP со ссылкой на местные власти.

Как сообщает агентство, землетрясения магнитудой 5,4 и 5,9 произошли в течение нескольких часов друг от друга. Ранее сообщалось о пяти погибших и 12 пострадавших. Позднее у берегов Филиппин произошло ещё одно землетрясение магнитудой 5,7.