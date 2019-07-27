В результате землетрясений на Филиппинах погибли пять человек

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На Филиппинах в результате двух землетрясений погибли пять человек, ещё 12 пострадали.

Об этом информирует «Синьхуа» со ссылкой на местные власти.

Ранее сообщалось, что землетрясение магнитудой 5,9 произошло у берегов Филиппин.

Отмечалось, что подземные толчки были зафиксированы в 14 километрах к востоку от острова Итбайят.

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