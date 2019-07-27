Мадуро поблагодарил Россию, КНР, Катар, Индию и Турцию за помощь в развитии страны

Венесуэльский лидер Николас Мадуро поблагодарил Россию, Китая, Катар, Индию и Турцию за помощь в развитии Венесуэлы.

«Я благодарю Турцию, Россию, Китай, Катар и Индию за поддержку, сопровождение и советы, которые они дают нам для ускорения нашего продуктивного развития», — написал Мадуро в своём микроблоге в Twitter.

Ранее замглавы МИД России Сергей Рябков рассказал, что провёл в Каракасе встречи с Мадуро, вице-президентом Боливарианской Республики Делси Родригес, а также консультации с представителями МИД.

В свою очередь, Мадуро назвал позитивной встречу с Рябковым.