Мадуро поблагодарил Россию, КНР, Катар, Индию и Турцию за помощь в развитии страны

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Венесуэльский лидер Николас Мадуро поблагодарил Россию, Китая, Катар, Индию и Турцию за помощь в развитии Венесуэлы.

«Я благодарю Турцию, Россию, Китай, Катар и Индию за поддержку, сопровождение и советы, которые они дают нам для ускорения нашего продуктивного развития», — написал Мадуро в своём микроблоге в Twitter.

Ранее замглавы МИД России Сергей Рябков рассказал, что провёл в Каракасе встречи с Мадуро, вице-президентом Боливарианской Республики Делси Родригес, а также консультации с представителями МИД. 

В свою очередь, Мадуро назвал позитивной встречу с Рябковым.

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