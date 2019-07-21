Рябков сообщил о встрече с Мадуро в Каракасе
«Мы имели честь быть принятыми президентом Николасом Мадуро», — цитирует его ТАСС.
Рябков приехал в Каракас для участия в министерской встрече Координационного бюро Движения неприсоединения.
По словам дипломата, он также встретился с вице-президентом республики Делси Родригес.
«Мы провели также отличные консультации на уровне заместителей глав МИД, на которых шла речь о всём спектре международных вопросов», — сказал он.
Ранее Рябков заявил, что действия Соединённых Штатов в отношении венесуэльских властей не имеют под собой никакой базы в международном праве. По его словам, законность правительства страны не может ставиться под сомнение.