Рябков сообщил о встрече с Мадуро в Каракасе

Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков сообщил, что встретился с президентом Венесуэлы Николасом Мадуро в Каракасе.

«Мы имели честь быть принятыми президентом Николасом Мадуро», — цитирует его ТАСС.

Рябков приехал в Каракас для участия в министерской встрече Координационного бюро Движения неприсоединения.

По словам дипломата, он также встретился с вице-президентом республики Делси Родригес.

«Мы провели также отличные консультации на уровне заместителей глав МИД, на которых шла речь о всём спектре международных вопросов», — сказал он.

Ранее Рябков заявил, что действия Соединённых Штатов в отношении венесуэльских властей не имеют под собой никакой базы в международном праве. По его словам, законность правительства страны не может ставиться под сомнение.