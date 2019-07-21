В МИД России оценили действия США в отношении Венесуэлы

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Действия Соединённых Штатов в отношении венесуэльских властей не имеют под собой никакой базы в международном праве, законность правительства страны не может ставиться под сомнение. С таким заявлением выступил замглавы МИД России Сергей Рябков на министерской встрече Координационного бюро Движения неприсоединения.

По его словам, власти Венесуэлы подверглись экономическому террору со стороны Вашингтона, функционирование сырьевого сектора было серьёзно ограничено.

«Вред от международных санкций превысил сотни миллиардов долларов и это игнорируется (международным сообществом. — RT). Законность властей этой страны не может ставиться под сомнение, однако у них нет доступа к финансированию, в котором они нуждаются», — цитирует его РИА Новости.

Ранее советник американского лидера по нацбезопасности Джон Болтон заявил, что США не успокоятся, пока президент Венесуэлы Николас Мадуро не уйдёт в отставку.

Эксперт Никита Данюк в беседе с ФБА «Экономика сегодня» заявил, что США заинтересованы в дестабилизации общественно-политической ситуации в Венесуэле.

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