В МИД России оценили действия США в отношении Венесуэлы
По его словам, власти Венесуэлы подверглись экономическому террору со стороны Вашингтона, функционирование сырьевого сектора было серьёзно ограничено.
«Вред от международных санкций превысил сотни миллиардов долларов и это игнорируется (международным сообществом. — RT). Законность властей этой страны не может ставиться под сомнение, однако у них нет доступа к финансированию, в котором они нуждаются», — цитирует его РИА Новости.
Ранее советник американского лидера по нацбезопасности Джон Болтон заявил, что США не успокоятся, пока президент Венесуэлы Николас Мадуро не уйдёт в отставку.
Эксперт Никита Данюк в беседе с ФБА «Экономика сегодня» заявил, что США заинтересованы в дестабилизации общественно-политической ситуации в Венесуэле.