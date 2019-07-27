CША потребовали от Винника и биржи BTC-e $100 млн

Соединённые Штаты требуют от россиянина Александра Винника, арестованного в Греции, $12 млн, а также $88 млн от онлайн-биржи BTC-e, которую, по данным прокуратуры США, он представляет.

Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на исковое заявление США.

В документе говорится, что «BTC-e использовали киберпреступники по всему миру».

«Она была одной из основных организаций, использовавшихся для отмывания и реализации доходов от преступной деятельности, конвертации этих доходов из цифровых валют, в том числе биткоина, в традиционные валюты, включая доллары США, евро и рубли», — сообщается в иске.

11 апреля суд первой инстанции в Греции отказался освободить Винника из-под стражи.

18 марта адвокат Тимофей Мусатов, представляющий интересы россиянина, заявил, что Винника обвиняют в том, что он «управлял нелицензируемым предприятием», которое «оказывало финансовые услуги, но не получило на это разрешения» США.