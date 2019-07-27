CША потребовали от Винника и биржи BTC-e $100 млн
Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на исковое заявление США.
В документе говорится, что «BTC-e использовали киберпреступники по всему миру».
«Она была одной из основных организаций, использовавшихся для отмывания и реализации доходов от преступной деятельности, конвертации этих доходов из цифровых валют, в том числе биткоина, в традиционные валюты, включая доллары США, евро и рубли», — сообщается в иске.
11 апреля суд первой инстанции в Греции отказался освободить Винника из-под стражи.
18 марта адвокат Тимофей Мусатов, представляющий интересы россиянина, заявил, что Винника обвиняют в том, что он «управлял нелицензируемым предприятием», которое «оказывало финансовые услуги, но не получило на это разрешения» США.